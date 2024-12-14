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Öğrenciler TOGG ile Yerli Malı Haftası'nı Kutladı

Öğrenciler TOGG ile Yerli Malı Haftası'nı Kutladı
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Bilecik'teki Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında TOGG araçlarıyla keyifli bir seyahat gerçekleştirdi. Etkinlik, çocuklara yerli üretimin önemini vurguladı ve milli değerlere sahip çıkma bilincini geliştirmeyi hedefledi.

Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri 'Yerli Malı Haftası' kapsamında yerli ve milli otomobil TOGG ile keyifli bir seyahat gerçekleştirdi.

Bilecik'te, 12-18 Aralık 'Yerli Malı Haftası' kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda ki minik öğrenciler, yerli üretim gururumuz TOGG araçlarıyla unutulmaz bir seyahate çıktı.

Bilecik Valiliği envanterinde bulunan TOGG araçlarıyla düzenlenen etkinlikte, geleceğimizin teminatı olan çocuklara yerli ve milli üretimin önemi vurgulandı. 'Yerli Malı Haftası' dolayısıyla organize edilen bu anlamlı programda, çocuklar TOGG'un yenilikçi teknolojisi, çevreci özellikleri ve üstün donanımını yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik, çocuklarda yerli üretime olan güveni artırmayı ve milli değerlere sahip çıkma bilincini geliştirmeyi hedefledi. Miniklerin TOGG araçlarıyla yaptıkları keyifli seyahatteki mutlulukları ise görülmeye değerdi.

Ayrıca, "Yerli Malı Yurdun Malı, Herkes TOGG'u Kullanmalı!" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların heyecanı ve mutluluğu etkinliğe ayrı bir renk kattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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