Oğluna Destek Bulamayan Anne, Gözyaşlarıyla Yardım Çağrısı Yaptı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yol kenarında kayak takımlarıyla ilerleyen ve sosyal medyada, "düşük bütçeli kış tatili" olarak paylaşılan kişinin otizmli kayak sporcusu Hasan Çelik olduğu ortaya çıktı. 6 Türkiye şampiyonluğu ve sayısız madalyası bulunan Hasan, annesiyle beraber her gün saatlerce yol kenarında antrenman yaparken, gözyaşlarına boğulan anne Çiğdem Çelik, "Kredi çektim ve evladımın ihtiyaçlarını karşıladım. Hiçbir desteğimiz yok. Benim evladıma destek verilirse daha güzel yerlere gelecek. Yoruldum, pes ettim artık. Lütfen sesimizi duyun" dedi.

İzmir'de yaşanan ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yol kenarındaki bisiklet yolunda kayak takımlarıyla giden bir kişi görüntülere yansıdı. Bu video, "düşük bütçeli kış tatili" diye paylaşıldı, çok sayıda yorum yapıldı. Bu videonun arkasından ise duygulandıran gerçek bir şampiyonluk hikayesi çıktı. Videoda, kayak takımlarıyla yol kenarında ilerleyen kişinin, otizmli kayak sporcusu Hasan Çelik olduğu ortaya çıktı.

Hasan önde, anne arkasında her gün saatlerce antrenman yapıyorlar

Küçük yaşlarda otizm teşhisi konulan 30 yaşındaki Hasan'ın; buz pateninde 1 şampiyonluğu, kayakta ise 5 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Spor hocası Murat Aygün'ün yönlendirmesiyle önemli bir başarı kat eden Hasan'ın en büyük destekçisi ise ailesi.

Anne Çiğdem Çelik (57), evladının başarısı için her gün Hasan ile beraber yol kenarına geliyor, saatlerce birlikte antrenman yapıyor. Hasan önde, anne Çiğdem Çelik arkasında haftanın 5 günü antrenman programı hazırlanırken, sosyal medyada "düşük bütçeli kış tatili" yazılıp paylaşılan videonun hikayesi duyanları şaşırttı.

Anne Çelik, hemen hemen her gün sabah çıkıp öğlene kadar çalıştıklarını söyleyerek, "Yazın gece 12'lere kadar çalışıyoruz. Haftanın iki günü de spor salonumuzda çalışıyoruz. Hasan, kendi dünyasında yaşıyordu. Murat Aygün hocamızı tanıdıktan sonra hayatı değişti ve hocamız bizi kayak sporuna yönlendirdi. Bende kendimi geliştirdim ve Hasan'a eğitim vermeye başladım. Dağ yürüyüşlerine katılıyoruz, buz patenlerine gidiyoruz" dedi.

Anne gözyaşlarına boğuldu: "Kredi çektim, oğlumu bir yerlere getirdim. Destek yok"

"Çocuklarımıza sahip çıkalım" diyen anne Çiğdem Çelik, kendilerine sahip çıkılmamasından dert yakıntı, gözyaşlarına boğuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurduklarını, dönüş olmadığını ifade eden anne Çelik, kredi çekip kendi imkanlarıyla müsabakalara katıldıklarını söyledi.

Anne Çelik, "Hasan; patende bir kere Türkiye şampiyonu oldu, kayakta ise 5 kez şampiyonluğu var; ama sahip çıkan yok. Sahip çıkmış olsalar, çocuğum belli bir yerlere kadar gelir. Bakanlığa gittim ve bana destek olunmadı. Hep hocamızın yönlendirmesi ve kendi imkanlarımla müsabakalara katıldım. Ben artık pes ettim. Yetkililere sesleniyorum; gerçekten böyle çocuklarımıza sahip çıkalım, öldürmeyelim, resmen evlere kapatılıyorlar ve öldürüyorlar. Kendi imkanlarımla buralara kadar getirdim çocuğumu ve hiçbir destek olmadı; sayısız kredi çektim gittim. Kayak mı kayak takımı aldım, paten mi paten aldım. Şimdi resmen pes ettim, 'yeter' dedim artık. Ben çalışmıyorum. Eşim vefat etti ve emekli maaşı ile geçiniyoruz. Lütfen, benim çocuğumdan destekleriniz esirgemesinler." - İZMİR