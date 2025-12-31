Haberler

OEDAŞ ekipleri yılbaşında görev başında

OEDAŞ ekipleri yılbaşında görev başında
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde planlı elektrik kesintisi olmayacağını açıkladı. Ekipler, dış etkenlere bağlı oluşabilecek arızalara anında müdahale için görev yapacak.

Yeni yıl hazırlıklarını tamamlayan elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde planlı kesinti yapmayacağını duyurdu. Bu dönemde enerji hatlarında dış etkenlere bağlı yaşanabilecek muhtemel arızalara ise hizmet verilen 5 ildeki ekiplerce en kısa sürede müdahale edileceği belirtildi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), yılbaşı döneminde tüketicilerin sürdürülebilir enerjiye erişimini sağlamak amacıyla planlı kesinti uygulamayacak. 31 Aralık - 1 Ocak boyunca enerji hatlarında dış etkenlere bağlı yaşanabilecek muhtemel arızalar için hizmet verilen 5 ilde ekipler hazır olacak. Böyle bir durumda ilk olarak, ana kontrol merkezindeki ekipler SCADA sistemi ile arızaya uzaktan müdahale edecek. Yerinde müdahale gerektiren durumlarda ise OEDAŞ'ın arıza, bakım ve onarım ekipleri en kısa sürede çalışma gerçekleştirecek.

Yılbaşında da 7/24 iletişim

OEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Tüketiciler her zaman olduğu gibi yeni yıla girerken de 7 gün 24 saat hizmet veren 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, OEDAŞ 186 mobil uygulaması, 0222 186 00 00 numaralı OEDAŞ WhatsApp hattı, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçip arıza bildirimi veya diğer taleplerini iletebilecek. Yılbaşının ardından bölgelerinde devam edecek bakım-onarım gibi planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler, ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi'ni arayıp bilgi güncellemesi yaparak SMS bildirimi alabilir. Bu çalışmalar aynı zamanda www.osmangaziedas.com.tr/planli-kesinti-duyurulari adresinde de yayımlanıyor. Planlı kesintiler, çalışmalar esnasında can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak için zorunlu olarak yapılıyor" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
