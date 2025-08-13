OEDAŞ, Enerji Dolu Fikirler Yarışmasını Kurum Dışına Taşıyor

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) Ar-Ge departmanı tarafından, enerji sektöründe yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacıyla ilki geçen yıl kurum içinde düzenlenen ' Enerji Dolu Fikirler' yarışması bu yıl kurum dışına da açıldı.

Elektrik dağıtımı başta olmak üzere enerji sektörüne doğrudan katkı sağlayacak teknolojik, çevresel ve operasyonel çözümleri odağına alan OEDAŞ'ın Ar-Ge departmanı, bu yaklaşımla geçtiğimiz yıl kurum çalışanlarının katıldığı ' Enerji Dolu Fikirler' adlı bir yarışma düzenlemişti. Bu yıl yarışmanın kapsamı genişletilerek kurum dışına taşındı. ' Enerji Dolu F2rler: Watt's Next' adıyla düzenlenecek yarışmaya enerji, çevre teknolojileri, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında bir fikri veya girişimi olan şahıs firmaları, şirketler, teknokent firmaları ile üniversite kuluçka girişimleri başvurabilecek.

"Yenilikçi fikirler sektöre yön verecek"

Enerji sektörünün geleceğinin çevik, yenilikçi ve disiplinler arası çözümlerle şekillendiğini söyleyen OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, "Biz de bu dönüşüm sürecinde yalnızca kendi iç kaynaklarımızla değil, farklı uzmanlık alanlarıyla iş birliği içinde yeni çözümler geliştirmenin ve üretmenin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıl yalnızca kurum içi katılıma açık şekilde düzenlediğimiz yarışmamızı bu yıl kurum dışına da taşıdık. Enerji alanında fark oluşturacağına ve sektöre yön vereceğine inandığımız bu sürece katkı sunacak tüm katılımcıları heyecanla bekliyoruz" dedi.

Büyük ödül 700 bin TL

Yarışma bu yıl kurum dışı ve OEDAŞ çalışanlarını kapsayan kurum içi olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenecek. Kurum dışı kategorinin 1'ncisi 700 bin TL'lik ödülün sahibi olacakken, 2'ncilik ödülü 500 bin TL, 3'üncülük ödülü ise 300 bin TL olarak belirlendi. Kurum içi yarışmanın kazananları ise sırasıyla 100 bin, 75 bin ve 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Yarışmanın son başvuru tarihinin 1 Eylül 2025 olduğu açıklandı. - ESKİŞEHİR