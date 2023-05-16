Odunpazarı Belediyesi'nden Çocuklara İklim Değişikliği Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için okullarda eğitim vermeye devam ediyor. İklim değişikliğinin dünyaya olan etkisinin anlatıldığı seminerlerde, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği tartışılıyor.

Odunpazarı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için okullarda eğitim vermeye devam ediyor. İklim değişikliğinin dünyaya olan etkisinin anlatıldığı seminerlerde, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği tartışılıyor.

Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 15 Mayıs Dünya İklim Günü nedeniyle 71 Evler Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt İlkokulunda "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Eğitim seminerinde, Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, çocuklara iklim değişikliğinin dünyaya olan etkilerini anlattı. Kuraklık, orman yangınları, şiddetli ve düzensiz yağışlar, gıda krizi, sellere dikkat çeken yetkililer, öğrencilere yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim seminerinin sonunda çocuklara tek kişilik tiyatro oyunu ile iklim değişikliğinin etkileri anlatıldı. Tiyatro gösterisinin ardından da çocuklar, yaptıkları resimleri havaya kaldırarak iklim değişikliğine dikkat çekti.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri okullarda eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.