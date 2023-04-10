Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 2 Aydır Kızından Haber Alamayan Battal Kerzi'yi Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası kızına ulaşamayan Battal Kerzi'yi ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Antakya'da Rönesans Rezidans'ta yakalanan Esra İlhan'dan hala haber alınamıyor.

Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi, depremin meydana geldiği tarihten bu yana kızından haber alamadıklarını söyledi. Acılı baba Battal Kerzi'yi evinde ziyaret eden Başkan Kurt, aileye sabırlar diledi.

Başkan Kurt, "Türkiye için gerçekten utanç vesilesi olan bir olay ile karşı karşıyayız. 2 ayı geçmiş bir sürede halen daha kayıp bir kızımızdan haber alınamaması büyük sorunlar yaratıyor. Hem sosyal açıdan hem de hukuki açıdan sıkıntılı bir durum. Herkesin kıskandığı ve büyük devlet Türkiye demek yetmiyor. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda bu olumsuzlukları gördük. Burada bir an önce enkazı kaldırıp yerine inşaat yapma derdine düştüler. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak yapmamız gereken ne varsa hem burada hem de Hatay'da yapmaya hazırız" dedi.

Esra İlhan'ın babası Battal Kerzi ise "Gitmediğimiz hastane çalmadığımız kapı kalmadı. Sağlık Bakanlığı'nın bilinci kapalı olarak hastanelere getirilen depremzedelerin fotoğraflarını bir yerde yayınlamasını istiyoruz. 2 aydan bu yana kızımın ne ölüsüne ne dirisine ulaşamıyoruz. Damadım bulunuyor fakat kızım bulunamıyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin" diye konuştu.