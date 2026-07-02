Nusaybin Kaymakamı Çakır, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile yeni görev yerine atanan Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı Evren Çakır, veda ziyaretleri kapsamında Tarihi Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Zonguldak'ın Kozlu ilçesine atanan Çakır, Tarihi Çarşıda iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Görev yaptığı süre boyunca kendisine gösterilen ilgi, destek ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür eden Çakır, esnaf ve vatandaşlarla hasbihal ederek helallik istedi. Nusaybin'de görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirten Çakır, ilçede görev yaptığı süre boyunca kurulan samimi ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Esnaf ve vatandaşlar da Çakır'ın görev süresi boyunca taleplerin ve sorunların çözümüne yönelik yapıcı yaklaşım sergilediğini, her zaman ulaşılabilir olduğunu ve ilçenin sosyal ile ekonomik hayatına katkı sunduğunu belirterek teşekkür etti.

Çakır'a yeni görev yerinde başarı dileğinde bulunan esnaf ve vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı