İstanbul Boğazında makine arızası yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken makine arızası yaşayan 188 metre uzunluğundaki NOTA APP isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonuyla Ahırkapı'ya demirletildi.
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonuyla Ahırkapı'ya demirletildi.
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, kılavuz kaptan Nazım Tur, Mehmetçik ve KURTARMA-6 Römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel