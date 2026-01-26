Haberler

Nijerya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor

Güncelleme:
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye'ye geliyor.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 26-28 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu'nun iş adamlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor. - ANKARA

