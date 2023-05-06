Nijer'e Türk hastanesi

Yıllardır Nijer'e hizmet götüren Gönüllüler Derneği, 17 yıl sonra inşa ettikleri Türk hastanesinde hizmet vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta 28. kez Nijer'e 40 sağlık çalışanı toplam 51 kişiyle sağlık hizmeti götüren Gönüllüler Derneği, hizmetlerine artık daha modern ve sağlıklı şartlarda devam ediyor. Resmi açılışı bugün yapılan 65 yataklı hastanede 2 genel cerrahi, 1 üroloji, 1 kadın hastalıkları ameliyathanesi olmak üzere 4 ameliyathane bulunuyor. Kadın hastalıkları, dahiliye, kulak-burun-boğaz, çocuk, ortopedi polikliniklerinin yanı sıra 2 diş kliniği ve göz servisinin de bulunduğu hastanede aynı anda 3 ayrı göz ameliyatı gerçekleştirilebilecek.

Kendi enerjisini kendi üretiyor

110 kw güneş paneli, 55 kw'lik AKÜ sistemine yine 110 kw'lık jeneratör ile destek verilen hastanede 40 kişilik misafirhane de unutulmadı. 17 yılda yaklaşık 160

bin poliklinik, 6 bin cerrahi ameliyat, 11 bin katarak, 25 bin diş çekimi yaptıklarını dile getiren Gönüllüler Derneği Başkanı İbrahim Ceylan, çalışmalarına bundan sonra yeni hastanede devam edeceklerini belirtti. Hijyenik ortamda modern cihazlarla daha çok kişiye şifa dağıtacaklarını belirten Ceylan, emeği geçen herkese teşekkür etti. - NİAMEY