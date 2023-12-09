Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi' Projesi Başlatıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi' uygulayarak Kırsal Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar projesi başlatıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci'nin koordinesinde Avrupa Birliği (AB) İklim Değişikliği Uyum Projesi çağrısı çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygulayıcısı olarak üniversitede 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi Uygulayarak Kırsal Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar (Implementing a Climate Change Adaptation Strategy to Create Economic Opportunities for Rural Women)' başlıklı proje başlatıldı. Proje; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde imzalanarak uygulamaya geçirildi. İş birliği çerçevesinde iklim değişikliği sorunlarına çözüm getirme ve kırsal bölgelerdeki kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi ile çocukların değişen iklime karşı daha dirençli olmasının desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca proje sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi ve çevresel zorluklar karşısında cinsiyet eşitliğini desteklemeyi içeriyor.

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmalarında Türkiye'de 10 pilot üniversite arasında yer alan ve Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü'nün sahibi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin böylesine önemli bir projeye öncü olmasından mutlu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projede yer alan öğretim üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Rektör Uslu; "Ulusal ve uluslararası düzeyde bu ve buna benzer projelerle üniversitemizin adının anılması bizleri her zaman gururlandırıyor. Sıfır atık, iklim ve doğanın korunması, sürdürülebilir ve yeşil çevre ile yenilenebilir enerji alanlarındaki projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı üniversitemiz birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncü konumunu koruyacaktır" dedi. - NİĞDE