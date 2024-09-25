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Niğde'de 200 Kişilik Toplum Yararına Program Personel Alımı

Niğde'de 200 Kişilik Toplum Yararına Program Personel Alımı
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İŞKUR, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 200 kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 26 Eylül'e kadar İŞKUR e-şube, e-Devlet ve ALO 170 hattı üzerinden kabul edilecek.

İşkur, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı il ve ilçe okullarında görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 200 kişi alınacağını duyurdu.

Niğde İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında il merkezi ile ilçe okullarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 116, Ulukışla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 8, Çiftlik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 20, Çamardı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 8, Bor Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 40, Altunhisar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 8 kontenjan olduğu duyuruldu.

TYP Süresi ve Başvuru Tarihi

5 ay 25 gün süreyle gerçekleştirilecek TYP kapsamında başvurular İŞKUR e-şube, e-Devlet yada ALO 170 hattı üzerinden yapılabilecek. Dün başlayan başvuru süresi ise 26 Eylül tarihinde sona erecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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