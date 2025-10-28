Haberler

Nif Mahallesi'nde Krom Tesisine Tepki: 'Kroma Hayır!'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Nif Mahallesi'nde yapılması planlanan krom eleme ve yıkama tesisi, bölge halkının ve çevrecilerin protestolarıyla karşı karşıya. CHP Fethiye Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gökmen, projenin çevreye zarar vereceği gerekçesiyle iptal edilmesini talep etti.

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Nif Mahallesi'nde yapılması planlanan krom eleme ve yıkama tesisi, bölge halkının ve çevrecilerin tepkisini topladı. CHP Fethiye Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gökmen, yapılması planlanan tesisin çevreye ciddi zarar vereceğini belirterek projenin iptal edilmesini istedi.

Fethiye'nin tarım ve turizm açısından önemli bölgelerinden biri olan Nif Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan çevre keşfi sonrası bölgeye maden ruhsatı verilmesi tartışmalara neden oldu. Bölge halkının tepkisini toplayan karar sonrası yurttaşlar eylem yaparak "Kroma hayır" dedi. CHP Fethiye Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gökmen bölgede yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kırkmuar'dan Koruçalı'nın arkasına kadar uzanan geniş bir alanda maden ruhsatı verildi. Bu durum yalnızca Nif'i değil, çevre köyleri de tehdit ediyor. Biz burada bir maden ocağı, krom eleme ve yıkama tesisi kurulmasını istemiyorum. Üzümlü'den Gökçe'ye kadar başka maden firmalarına da ruhsat verilmiş durumda. Oysa bu bölge turizm gelirleriyle Türkiye'nin gözde yerlerinden biri. Burada vahşi madencilik yapılırsa, hem doğamız hem de geçim kaynaklarımız yok olur. Göcek'ten başlayıp Pırnaz Yaylası'nda biten göç yolları, hayvancılığın temelini oluşturuyor. Bu alanların maden sahası olarak belirlenmesi, kültürel yaşamı da tehdit ediyor. Biz bu köyün insanları olarak burada maden istemiyoruz. Temiz çevre, temiz su ve sağlıklı yaşam bizim hakkımız."

Nif Muhtarı Ferat Uysal şöyle konuştu:

"Çevre değerleri araştırılmadan, bu bölgeye taş ocağı işletme izni verilmiştir. Verilen bu kararın devlet büyüklerimiz tarafından tekrar gözden geçirilmesi ve iptal edilmesini istemek bu bölgede yaşayan insanlar olarak bizlerin vatandaşlık görevidir. Çünkü bu ormanlardan soframıza kadar gelen doğal bitkiler kekik, dağ çayı, kiriş, sarı ot, kuzu göbeği, çıntar, defne, yaban armudu, böğürtlen ve daha ismini sayamayacağımız nice bitki türleri yok edilecektir."

Kaynak: ANKA / Yerel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.