Nif Mahallesi'nde Krom Tesisine Tepki: 'Kroma Hayır!'

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Nif Mahallesi'nde yapılması planlanan krom eleme ve yıkama tesisi, bölge halkının ve çevrecilerin tepkisini topladı. CHP Fethiye Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gökmen, yapılması planlanan tesisin çevreye ciddi zarar vereceğini belirterek projenin iptal edilmesini istedi.

Fethiye'nin tarım ve turizm açısından önemli bölgelerinden biri olan Nif Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan çevre keşfi sonrası bölgeye maden ruhsatı verilmesi tartışmalara neden oldu. Bölge halkının tepkisini toplayan karar sonrası yurttaşlar eylem yaparak "Kroma hayır" dedi. CHP Fethiye Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gökmen bölgede yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kırkmuar'dan Koruçalı'nın arkasına kadar uzanan geniş bir alanda maden ruhsatı verildi. Bu durum yalnızca Nif'i değil, çevre köyleri de tehdit ediyor. Biz burada bir maden ocağı, krom eleme ve yıkama tesisi kurulmasını istemiyorum. Üzümlü'den Gökçe'ye kadar başka maden firmalarına da ruhsat verilmiş durumda. Oysa bu bölge turizm gelirleriyle Türkiye'nin gözde yerlerinden biri. Burada vahşi madencilik yapılırsa, hem doğamız hem de geçim kaynaklarımız yok olur. Göcek'ten başlayıp Pırnaz Yaylası'nda biten göç yolları, hayvancılığın temelini oluşturuyor. Bu alanların maden sahası olarak belirlenmesi, kültürel yaşamı da tehdit ediyor. Biz bu köyün insanları olarak burada maden istemiyoruz. Temiz çevre, temiz su ve sağlıklı yaşam bizim hakkımız."

Nif Muhtarı Ferat Uysal şöyle konuştu:

"Çevre değerleri araştırılmadan, bu bölgeye taş ocağı işletme izni verilmiştir. Verilen bu kararın devlet büyüklerimiz tarafından tekrar gözden geçirilmesi ve iptal edilmesini istemek bu bölgede yaşayan insanlar olarak bizlerin vatandaşlık görevidir. Çünkü bu ormanlardan soframıza kadar gelen doğal bitkiler kekik, dağ çayı, kiriş, sarı ot, kuzu göbeği, çıntar, defne, yaban armudu, böğürtlen ve daha ismini sayamayacağımız nice bitki türleri yok edilecektir."