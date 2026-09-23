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Neutron Technology, Teknofest 2026'da Cycle projesiyle Türkiye ikincisi oldu

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Neutron Technology, Teknofest 2026'da Cycle projesiyle Türkiye ikincisi oldu
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezi adına yarışan Neutron Technology ekibi, Diyarbakır'daki Teknofest 2026'da Cycle projesiyle Türkiye ikincisi oldu. Gençler, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki başarılarından dolayı tebrik edildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezi adına Teknofest 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması'na katılan Neutron Technology ekibi, geliştirdiği "Cycle" projesiyle Türkiye ikincisi oldu.

Diyarbakır'da düzenlenen Teknofest 2026 kapsamında gerçekleştirilen Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması'nda, Muğla'yı temsil eden Neutron Technology ekibi önemli bir başarı elde etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezi adına yarışmaya katılan ekip, "Cycle" projesiyle Türkiye genelindeki yarışmacılar arasında ikinci olarak dereceye girdi.

Muğla'nın gençlerinden önemli başarı

Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmada elde edilen Türkiye ikinciliği, Muğla'daki gençlerin teknoloji, inovasyon, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya koyduğu çalışmalar açısından da dikkat çekti.

Sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında hazırlanan "Cycle" projesiyle dereceye giren Neutron Technology ekibi, başarılarını Diyarbakır'da düzenlenen Teknofest 2026 etkinliklerinde taçlandırdı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarı elde eden gençler tebrik edilerek çalışmalarında başarılarının devamının dilendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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