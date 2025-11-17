Neşeli Günler filmi gerçek oldu: Eşinin dükkanı karşısına turşucu açtı

Eskişehir'de 10 yıl hayat arkadaşıyla birlikte açtıkları turşucuda çalışan, ancak bir süre önce açtıkları boşanma davası üzerine uzaklaştırma kararı nedeniyle ayrılan Çağlar Balkandere, eşi Şenay Balkandere'nin çalıştırdığı işletmenin karşısına turşu dükkanı açınca, olay Neşeli Günler filmi senaryosunu aratmadı.

Eskişehir'de yaşayan ve 10 yıllık evli Şenay (50) ve eşi Çağlar Balkandere (50) 2016 yılında birlikte Turşu Evim isimli bir işletme açtı. Kentin turistik yerlerinden olan Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde turşu satışı yapan karı-koca, el ele vererek turşu kurmaktan satışa kadar bütün işleri birlikte yapıp geçimlerini sağladı. Bölgede oldukça ünlü olan Balkandere çiftinin turşu dükkanı turistler başta olmak üzere vatandaşlarca tercih edilen bir işletme haline geldi.

Neşeli Günler filmini aratmayan boşanma hikayesi

Fakat geçtiğimiz Ocak ayında tartışan çift boşanma kararı aldı. Çağlar Balkandere, eşinin uzaklaştırma kararı alması ve dükkanın Şenay Balkandere üzerine olmasından dolayı, yıllardır işlettiği dükkana giremedi. Çağlar Balkandere bunun üzerine eski dükkanının tam karşısına turşucu açtı. Dükkanlarının konsepti olarak seçtikleri 1978 yılı yapımı başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in paylaştığı Neşeli Günler filmindeki gibi birbirine küsen çift, rakip oldu. Neşeli Günler filmine tıpatıp benzeyen hikayede 2 dükkan arasında da rekabet oldukça çetin. Birisi dükkanını kapatmadan diğeri kepengini indirmezken, eşler arasındaki rekabetten dolayı taraflar fiyatlarına zam dahi yapamıyor. Eskişehir turşu piyasasının altında satış yapan dükkanlar yoğun ilgi görüyor. Şenay Balkandere, kendisinin işlettiği dükkanın ismine benzeyen eşinin dükkanı için ticari dava açacağını söylerken, Çağlar Balkandere ise turşunun mutfağında çalıştığını ve asıl tarifi kendisinin bildiğini iddia etti.

"Keşke limon ve sirkeden dolayı olsaydı"

Şenay Balkandere yaşanan durumla alakalı, "2016 yılından beri işletiyoruz. Fakat bir yıldır bazı tatsızlıklar sonucu eşimle boşanmaya karar verdik. Dolayısıyla bu süreç içerisinde eşim, benim haberim olmadan, şubeleşmiş gibi tam karşıma aynı dükkanı açınca sosyal medya da bu olay gündeme gelmesiyle ayrılık süreci ve bazı şeyler ortaya çıkmış oldu. Herkes 'Limon mu, sirke mi; Neşeli Günleri mi anımsıyoruz?' diye bize soru sorsalar da maalesef durum öyle değil. Keşke limon ve sirkeden dolayı olsaydı, ama bazı nedenlerden dolayı bu ayrılık başımıza geldi. Böyle bir olayın içinde bulduk kendimizi. Sosyal medyada yayınlanan videodan özellikle akşamüstü gençler falan 'Gerçekten böyle bir yer var mı?' diye ilgi arttı. Artık daha çok gelen giden oluyor. Bizim bu konuda hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Çünkü haksız rekabete giriyor. Evet dükkan açmış olabilirsin, ama aynı renk aynı logo, isim benzerliği haksız rekabete girdiği için bu konudaki hukuki süreçleri ben başlattım. Artık adalete kalmış bir durumda" dedi.

"Fiyatların altında kalıyoruz çünkü karşı taraf fiyatlara satış yapıyor"

Eşiyle rekabetin çetin geçtiğine değinen Şenay Balkandere şöyle devam etti;

"On sene kendisiyle yaşadım. Birlikte bu işi yaptık on yıl boyunca. Onun için herkes kendi lezzetini sevgisini katarak artık piyasada kendi rekabetini gösteriyor. Çünkü aynı şubeleşmişiz diye düşünerekten tabii ki karşı tarafa alışverişe giden dönen de çok oldu. Lezzetin farklı olduğunu söyleyerek dönüşler alıyoruz genelde. Maalesef bu seneye göre fiyatların çok altında kalıyoruz. Çünkü karşı taraf rekabete giriyor. Piyasada yer alabilmek kendisini tanıtabilmek için olması gerekenden düşük fiyatlara satış yapıyor, o da kendince haklıdır muhakkak, biz de normal fiyatlara çıkamıyoruz."

"Kırmızı Başlıklı Kız'ı dinledin ama bir de Kurdu dinle bakalım"

Eşinin işlettiği dükkanın karşısına turşucu açan Çağlar Balkandere, "Karşı dükkanı biz karı koca kurmuştuk. Yani orası onların kendilerine ait değil. Burası kız kardeşimin. Bir boşanma sözünde biliyorsunuz 6284. madde var. Kadının beyanı esastır. Erkek mağdur duruma düşüyor. Bir uzaklaştırma alınca üstüne de dükkan kendisinin üstüne olduğu için otomatikman dükkandan uzaklaştırılmış oldum. Evinden uzaklaştırıyorsun. Otomatikman işinden de uzaklaştırıyorsun yani. Orası kendisinin kurduğu bir işletme değil, beraber kurduğumuz bir işletme. İsmi hiç öyle benzemiyor. Onun normal ismi Balkandere turşu evimiz. Yani turşu evim değil. Balkandere turşu evim. Yani direkt. O tabelaya yazdırmadı onu. Ruhsatta da "Balkandere Turşu Evim" diye geçiyor. Yani bu da "Eskişehir Turşu Evimiz" oldu. Şimdi gerçekleri konuşursak, Kırmızı Başlıklı Kız'ı dinledin ama bir de Kurdu dinle bakalım. Kurt neden acaba kızı ısırdı! Yani oradaki bir senaryo. Senaryo burada hemen hemen yakın bir şeye geldi. Nasıl geldi, bizim turşuyla alakamız yok. Yani turşu sirke mi, limon mu değil de bizimki aile sebeplerden bir boşanma oldu. Burası da nasip oldu. Burada başka bir firma vardı. Ben de işsiz kalınca kız kardeşim ve eşi dediler ki, "Biz sana destek olalım abi. Böyle bir yerde tekrardan devam eder misin?" Ben de 'Olur' dedim. Burası denk geldi. Yoksa isteyerek, inat olsun diye değil. Boşalan bir dükkan vardı" ifadelerini kullandı.

"Aileler ikiye bölünüyor"

Balkandere çiftinin komşusu olan kokoreç dükkanı işleten Emirhan Dalyan, "Bizim için zevkli oldu. Güzel günler geçiriyoruz. İki tarafta da turşu var. Gelen müşterilerden enerjik cevaplar alıyoruz, cevaplar veriyoruz, güzel sohbetler geçiyor. İki tarafta çok güzel işler yapıyor. Şenay abla bize biraz daha samimi. Onunla aramız çok güzel. O mahalleye geldiğinden beri mahallemizin havasına değişti. Eskiden yoktu buralarda. O varken artık çayımız, kahvemiz, muhabbetimiz, sohbetimiz de eksik olmuyor. Böyle bir şey olması onlar için iyi oldu mu bilmiyorum ama bizim için iyi oldu. Eğlenceli tepkisi de aynısı. 'Zeki Müren de bizi görecek mi ?' bir usulü. Nasıl yapacaklarını, nereden alacaklarını bilmiyorlar. Aileler ikiye bölünüyor. Anne bir yerden, baba diğerinden alıyor. Lezzet testi de yapıyorlar. Güzel şeyler de çeviriyorlar" dedi.

"Filmleri aratmayan bir görüntü var"

Eskişehir'de yaşayan ve dükkanların müşterisi olan Mehmet Ömürlü ise, "Bu iki aile ayrılıyor. Turşucuyu karşılıklı açıyorlar, işletiyorlar. Aynı filmlerdeki olayı burada gerçek hayatta yaşıyoruz. Neşeli Günler filmindeki Münir Özkul ile Adile Naşit gibi karşılıklı şey yapıyorlar. Bu rekabeti de getiriyor. Aynı bu şekilde de burada kendi hünerlerini, el becerilerini ve emeklerini sergiliyorlar. Burada aynı duyguyu biz de yaşıyoruz yani filmlerdeki şeyi. Filmleri aratmayan bir görüntü var. Bu rekabeti daha iyi şey yapıyor Neşeli Günler'i hatırlattırıyor bize" diye konuştu. - ESKİŞEHİR