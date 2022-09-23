Necati Göktuğ toprağa verildi Yerel Haberler Erzurum'un tanınan ailelerinden olan baba Necati Göktuğ'un vefatının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Erzurum'un tanınan ailelerinden olan baba Necati Göktuğ'un vefatının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Bir süredir hasta olan ve tedavi gören Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden emekli Necati Göktuğ, geçtiğimiz gün vefat etti. Dr. Haluk Göktuğ, Dr. Metin Göktuğ, Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu'nun babaları, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun kayınpederi olan Necati Göktuğ'un cenazesi cuma namazını müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta aile kabristanına defnedildi. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kadıoğlu Erzurum Yerel Haberler

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