Kahveciler Odası Başkanı Şenkal, yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yağ aldırma ameliyatı sonrası hastaneye kaldırılan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefatı, ilçe genelinde üzüntüyle karşılandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanarak ADÜ Hastanesi'ne kaldırılan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, hastanede hayatını kaybetti.

Nazilli'de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz Ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4'üncü dönem için yeniden güven tazeleyen Başkan Şenkal, iddiaya göre Efeler'de özel bir hastanede olduğu yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı. Şenkal Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nazilli'de uzun yıllardır esnaf camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın ani vefatı, ilçe genelinde üzüntü oluşturdu. Şenkal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii'nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmine Tatar:

Allah rahmet eylesin ?? İnsan ne zaman gideceğini bilemez, ancak böyle acımasız şekilde kaybetmek gerçekten acı ?? Belki de kısmet böyleymiş ?? Ailesine sabır veren Allah'a dua edelim, Şenkal başkanın ruhuna Fatiha okuyan kardeşimiz olalım ???? Dünya fani bir yer gerçekten...

Haber YorumlarıUğuray Demir:

Geçmiş olsun ailesine. Ben esnaf camiasında 30 sene çalışıyorum, böyle şeyler çok sık oluyor maalesef. Şenkal gibi tecrübeli başkanlarımızı kaybetmek yurtta eksiklik bırakıyor.

Haber YorumlarıEren Torun:

Yazık ya ?? Bu yaşta bu kadar ani bir şey olması gerçekten şok edici ?? Böyle ameliyatlardan sonra bu tür komplikasyonlar olunca insanın ekonomisine de büyük darbe vuruyor, aileler borç batıyor ?? Umuyorum da hastane bu konuda sorumluluk alır, hukuk yoluyla takip edilir ??

