Nazilli'de İncir Hasadı Sırasında Ekonomik Zorluklar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devam eden incir hasadında işçiler düşük yevmiyelerden, üreticiler ise artan maliyetlerden şikayetçi. İşçiler geçim sıkıntısı çekerken, üreticiler ürünlerini değerinde satamıyor.

