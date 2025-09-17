Nazilli'de İncir Hasadı Sırasında Ekonomik Zorluklar

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Nazilli'de incir hasadı sürerken, işçiler düşük yevmiyelerden, üreticiler ise artan maliyetlerden yakındı. İşçiler temel gıdaya ulaşamadıklarını söylerken, üreticiler ürünlerinin değerinde satılmamasından şikayet etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devam eden incir hasadında, hem tarım işçileri hem de üreticiler ekonomik zorluklardan şikayet etti. Günlük bin ila bin 400 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışan işçiler geçimlerini sağlayamadıklarını belirtirken, üreticiler de artan maliyetler nedeniyle ürünlerinden para kazanamadıklarını söyledi.

Geçim sıkıntısı çektiği söyleyen, bin 400 TL yevmiye alan bir kadın işçi "Ekmek olmuş 12 buçuk lira, asgari ücret 22 bin lira. Ev kirası olmuş 20 lira. Biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Üretici de ürününden kazanamıyor, yoksa bizlere daha iyi ücretler vereceğini biliyoruz. Artan fiyatlar karşısında et, hatta beyaz et bile lüks haline gelmiş durumda. "Makarna, bulgur yemekten artık içimiz hamur tuttu. Çocuklarımızın çantasına koyabileceğimiz peynire, yumurtaya hasret kaldık" dedi.

Genç bir incir işçisi de aynı zorluklardan bahsederek, günlük bin-bin 200 TL yevmiye aldıklarını, ancak bu paranın ailelerini geçindirmeye yetmediğini söyledi. İşçi, "Bazen topladığımız incir parası etmiyor" dedi.

İncir ve kestane üreticisi Zafer Değirmencoğlu da malını değerinde satamadığı için küçük bir işletme açmak zorunda kaldığını ifade etti. Değirmencoğlu, "Eskiden gübrenin tonu 14 bin liraydı, şimdi 45 bin lira. Hastalıklar, ilaçlama ve bakım masrafları derken incirin tarladan tezgaha gelmesi büyük bir külfet haline geliyor. Ayrıca benim 100-200 lira arasında sattığım mallar ise piyasada 400 liradan sürülecek. Biz buradan nasıl para kazanalım" diye konuştu.