Narlıdere, 19 Mayıs'ı Fener Alayı ile Kutlayacak

Narlıdere, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı fener alayı ile kutlayacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan eden Atatürk’ün izinden yürümeye devam ediyoruz. Tüm yurttaşlarımızı elinde bayraklarla 19 Mayıs’ı kutlamaya davet ediyoruz” dedi.

Narlıdere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı fener alayı ile kutlayacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan eden Atatürk'ün izinden yürümeye devam ediyoruz. Tüm yurttaşlarımızı elinde bayraklarla 19 Mayıs'ı kutlamaya davet ediyoruz" dedi.

Narlıdere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ın 104'üncü yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Narlıdere'de de birçok etkinlik düzenlenecek. Sabah gerçekleştirilecek resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Narlıdere sokakları fener alayı ile aydınlanacak. Akşam gerçekleştirilecek etkinlikler saat 19.00'da bando gösterisi ile Demokrasi Meydanı'nda başlayacak. Saat 19.30'da eski Konservatuvar Binası'nın önünden başlayacak fener alayı ise Demokrasi Meydanı'nda sona erecek. Yine aynı alanda 20.30-21.30 saatleri arasında ritim ve dans gösterisi gerçekleştirilecek.

ATATÜRK'ÜN İZİNDEYİZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basması sonucunda başlayan yeniden varoluş mücadelemizin 104'üncü yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan eden Atatürk'ün izinden yürümeye devam ediyoruz. Tüm yurttaşlarımızı elinde bayraklarla 19 Mayıs'ı kutlamaya davet ediyoruz" dedi.