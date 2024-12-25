Niğde'de Emeklilikte Sağlık ve Refah Paneli Düzenlendi

Niğde'de düzenlenen 'Emeklilikte Sağlık ve Refah' konulu panelde konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van; "Emekliler Türkiye için katma değer sağlıyor" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, emeklilerin hem bireysel hem de toplumsal katkılarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek emeklilerin sağlık, sosyal, yaşam ve ekonomik güvence ile aktif katılım alanlarındaki beklentilerinin ele alınacağı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van, emeklilerin Türkiye için sağladığı katma değer için emeklilere teşekkür etti. Van, "Emeklilerimizin hak ettiği saygıyı görmesi hayatlarının bu dönemlerini daha huzurlu daha sağlıklı ve güven içinde geçirmelerini sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayışla ilimizde emeklilere yönelik ilimizde önemli çalışmalar hayata geçirildi ve bu çalışmalar aralıksız devam edecek" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Emeklilikte Sağlık ve Refah konulu panel Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten'in oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. İskender Gün, Doç. Dr. Aydın Kurt ile Niğde SGK Müdür Yardımcısı Ali Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde emeklilerin sağlıkları ve refahları konusunda katılımcılara bilgiler aktarıldı. - NİĞDE