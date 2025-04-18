Mustafakemalpaşa'nın geleceği konuşuldu

Mustafakemalpaşa'da 8 ay önce göreve başlamasının ardından mahalle ziyaretlerinden şehit ve gazi buluşmalarına, okul denetimlerinden sosyal çalışmalara kadar birçok alanda aktif bir şekilde sahada hizmet veren Kaymakam Mehmet Okur öncülüğünde düzenlenen geniş katılımlı çalıştayda, ilçenin mevcut durumu masaya yatırılarak, yarınları konuşuldu.

Bursa'nın 131 mahallesi ve 103 bine ulaşan nüfusuyla en büyük 8. ilçesi olan Mustafakemalpaşa'nın geleceğine yön verecek çalıştay gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen çalıştayda Mustafakemalpaşa'nın sosyal, ekonomik, eğitim, güvenlik, mekansal ve kültürel yönleri ve ihtiyaçları, konularında uzman isimlerin ve kanaat önderlerinin katılımıyla gün boyu yapılan sunumlarla ele alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa Kaymakam Mehmet Okur'un yanı sıra kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve STK'lar, meslek odaları, AFAD, Karayolları ve Bursa Kültür Turizm Müdürlüğü gibi kurumlardan 50 kişilik temsilci grubu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantının açılışında konuşan Kaymakam Mehmet Okur, Mustafakemalpaşa'nın potansiyelinin gözler önüne serileceği toplantının ileriye dönük bir iz düşüm sağlayacağını söyledi.

"Herkesin kalbi Mustafakemalpaşa için atmalı"

Çalıştayın, Mustafakemalpaşa'nın hak ettiği değeri kazanması için bir güç birliği oluşturmak amacıyla yapıldığını vurgulayan Kaymakam Okur; "Göreve geldiğim süre içerisinde yaptığım ziyaretlerde herkesin ortak görüşü, bu şeklide bir oluşumun sağlanmasına dönük taleplerdi. Eski bir ilçe olmasına rağmen Mustafakemalpaşa'nın potansiyeli oranında pastadan pay alamadığı bizlere aktarıldı. Bu ilk toplantıda ilçemizin genel mahiyetini masaya yatırılacak, ileriye dönük yapacağımız işler içinde bir veri tabanı oluşturulacak. Bu oluşum siyaset üstü, herkesin kalbinin Mustafakemalpaşa için attığı ve kafaların yine ortak paydanın geleceği için yorulduğu bir toplantı olacak. İlk önce Mustafakemalpaşa hakkında güncel bilgiye sahip olmamız lazım ki, buradan hareketle yapacaklarımızı planlayalım. Çalıştaydan çıkacak sonuçlar bizler için yol gösterici olacak" dedi.

"Fırsatlar ve riskler masaya yatırıldı"

Mustafakemalpaşa'nın sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenerek bu doğrultuda çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak çalıştay, kurumların kapsamlı sunumlarıyla devam etti. Katılımcılar toplantıda, Mustafakemalpaşa'nın güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte gelişimine ilişkin fırsat ve riskleri değerlendirdi. - BURSA