MÜSİAD Malatya Şubesi Bayramlaşma Töreni Gerçekleşti

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her bayramda düzenlenen geleneksel Bayramlaşma töreni bu yıl da üyeler ve ailelerin katılımı ile gerçekleşti.

Her bayramın ikinci günü geleneksel Bayram Buluşması düzenleyen MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından bu bayram da bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bir otelde gerçekleşen sabah kahvaltısında bir araya gelen MÜSİAD yönetimi ve üyeleri hem bayramlaştı hem uzun süre sonra bayram coşkusunu yaşadı.

Burada konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Geçen yılki 6 Şubat depreminden dolayı Malatya'da Ramazanı yaşayamamıştık. Birçoğumuz il dışına veya konteynerlerde yaşamayı sürdürdük. Geçen yıl Ramazan'ı buruk geçirdik. Elhamdülillah bu yıl bir aradayız. Bu Ramazan'ı dolu dolu geçirdik. Ramazan ilk haftası Afrikalı öğrencilerle iftar programı yaptık, MÜSİAD aileleri ile birlikte Yetimler Kervanı'nda yetim kardeşlerimiz ve MİAD sevgi evlerindeki kardeşlerimizle birlikte iftarımızı yaptık. Akabinde MÜSİAD'ın Gazze'ye gönderdiği iyilik gemisine Malatya MÜSİAD olarak 15 bin adet koli yardımında bulunduk ve bu yardımlar yerine ulaştı. Gazze'de savaş devam ediyor, Rabbim ölenlere rahmet eylesin. Biran önce zulmün durması gerekiyor. Bizler Malatya MÜSİAD olarak onların yanındayız her zaman" diye konuştu. - MALATYA