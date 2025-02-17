Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
Hakkında tahliye kararı verilen Ayşe Barım, savcılığın itirazıyla yeniden tutuklandı

Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yine tutuklandı
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Muş'ta Kayak Merkezine Yoğun İlgi

Muş'ta Kayak Merkezine Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar Güzeltepe Kayak Merkezi'ne akın etti. Aileler kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Muş'ta kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Güzeltepe Kayak Merkezi'ne akın etti. Kayak merkezine gelen ziyaretçiler, kızaklarla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı merkezde, hafta içi ve hafta sonu yoğunluk yaşandı. Çocuklarıyla birlikte merkeze gelen aileler, belirli noktalarda kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı ziyaretçiler ise kar manzarası eşliğinde sıcak içecekler içerek keyif yaptı.

Ziyaretçilerden Yunus Sevgi, kayak merkezinin bölge halkı için önemli bir eğlence noktası olduğunu belirterek, "Bu yıl kar yağışı beklenenden geç oldu ve kayak merkezi de sonunda açıldı. Ben de arkadaşlarımla kayak merkezine geldim. Hem kayarak karın tadını çıkardık hem de kar üstünde piknik yaptık. Çünkü 3 aydır piknik yapmamıştık. Yeni sezonu açtık, inşallah bir ay sonra bahar gelir. Bilindiği üzere Muş'umuzun her mevsimi çok güzel" dedi.

Anne ve babası ile kayak merkezine gelen 4 yaşındaki Eliz Serra Güngör, kızakla kaydığını söyleyerek, "Annem ve babamla kayak yapmaya geldim, çok eğlendim. Kızakla kaydım" şeklinde konuştu.

Muş'a ilk karın yağmasıyla birlikte kayak merkezinin açıldığını ifade eden Ahmet Yılmaz ise, "Biz de ailemiz ve çocuklarımızla birlikte burada kiraladığımız kızaklarla kayarak karın tadını çıkarmaya geldik. Düşe kalka kaymaya çalışıyoruz. Günümüzü keyifli geçirmek için buradayız. Bu yıl Muş'ta kar biraz geç yağdı, bu yüzden sezon da gecikti. Ama şu anda kar seviyesi istediğimiz düzeyde ve kayarak zamanımızı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Karın bu sene geç yağdığını söyleyen Rojin Karakuzu, "Buraya kaymaya geldik. Çok güzel, çok eğlenceli. Böyle bir yer olduğu için çok şanslıyız. Kar biraz geç yağdığı için sezonu geç açtık ama yine çok güzel bir yer" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yine tutuklandı
img

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
img

Komandonun çantasını sırtlamaya çalışan Fulya'nın zor anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza
Vahide Perçin'i aldattı mı? Altan Gördüm tüm bilinmeyenlerini anlattı

Vahide Perçin'i aldattı mı? Ünlü oyuncu yıllar sonra her şeyi anlattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Gözaltına alınan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan belediye başkanı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.