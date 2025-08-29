Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Tunceli'yi temsil ediyor.

Erzurum, 28 Ağustos Perşembe günü önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Dört gün sürecek olan 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla görkemli bir törenle açıldı. Fuarın açılışında Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal da hazır bulunurken, Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi de fuarda Tunceli'yi temsil etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuar kapsamında Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi standını da ziyaret ederken, stant hakkında Ticaret İl Müdürü Topal ve kooperatif yönetim kurulu üyesi Ceren Yıldız'dan bilgiler aldı. Bolat, yöresel ürünleri ve kadın kooperatifinin çalışmalarını takdir ederek; kadın emeğine verilen katkıyı önemsediklerini vurguladı.

Bakan Bolat, kooperatif üyelerini tebrik ederek, "Tuncelili hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum, güzel bir stant kurmuşsunuz ve şehrinizin çok güzel tanıtmışsınız, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Bolat'ın teşriflerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal ise "Munzur Üreten Kadın Kooperatifimiz fuarda şehrimizi örnek bir şekilde temsil ediyor. Desteklerinden dolayı Bakanımıza ve Valimiz Şefik Aygöl'e bu vesileyle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TUNCELİ