Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Tunceli'yi Temsil Ediyor

Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Tunceli'yi Temsil Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi, 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Tunceli'yi başarılı bir şekilde temsil etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuar açılışına katılarak kooperatifin standını ziyaret etti ve kadın emeğinin önemine vurgu yaptı.

Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Tunceli'yi temsil ediyor.

Erzurum, 28 Ağustos Perşembe günü önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Dört gün sürecek olan 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla görkemli bir törenle açıldı. Fuarın açılışında Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal da hazır bulunurken, Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi de fuarda Tunceli'yi temsil etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuar kapsamında Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi standını da ziyaret ederken, stant hakkında Ticaret İl Müdürü Topal ve kooperatif yönetim kurulu üyesi Ceren Yıldız'dan bilgiler aldı. Bolat, yöresel ürünleri ve kadın kooperatifinin çalışmalarını takdir ederek; kadın emeğine verilen katkıyı önemsediklerini vurguladı.

Bakan Bolat, kooperatif üyelerini tebrik ederek, "Tuncelili hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum, güzel bir stant kurmuşsunuz ve şehrinizin çok güzel tanıtmışsınız, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Bolat'ın teşriflerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal ise "Munzur Üreten Kadın Kooperatifimiz fuarda şehrimizi örnek bir şekilde temsil ediyor. Desteklerinden dolayı Bakanımıza ve Valimiz Şefik Aygöl'e bu vesileyle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Sıradan bir kaza değilmiş! Tırdan çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.