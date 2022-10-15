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Muğla yerel haberleri | Domuz ailesi yemek bulamayınca Bodrum'a indi

Yerel Haberler

Muğla yerel haberleri | Domuz ailesi yemek bulamayınca Bodrum'a indi

Muğla haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi.

Cumhuriyet Caddesi'nin boş olmasını fırsat bilen yaban domuzları, gece gündüz demeden Bodrum sokaklarında gezmeye başladı. Domuzlar dün gece aç kalınca Bodrum'un merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar indi. Aç kalan domuzlar yaprak ve ağaç parçalarını yedi. Etrafta yemek arayan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Caddesi Bodrum Muğla Yerel Haberler

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