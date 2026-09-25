Muğla Yatağan'da düzenlenen Hasat Şenliği'nde üreticiler ve protokol buluştu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarımsal üretime dikkat çekmek ve üreticilerin emeğini taçlandırmak amacıyla Hasat Şenliği gerçekleştirildi. Yeni Mahalle ve Yeniköy Mahallelerinde düzenlenen etkinlikte, üreticiler ve ilçe protokolü bir araya geldi.

Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Yeni Mahalle ve Yeniköy Mahallelerinde gerçekleştirildi. Şenliğe Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan başta olmak üzere protokol üyeleri ve üreticiler katıldı. Program kapsamında üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Turgay İlhan, çiftçilerle sohbet ederek ihtiyaç, talep ve sorunlarını dinledi. Üreticilerin emeğine dikkat çekilen etkinlikte, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yörede katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı. Hasat Şenliği'nde yeni üretim sezonunun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı