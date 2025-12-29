Muğla'da kokina çiçeği ilgi görüyor

Yeni yıla sayılı günler kala Muğla sokaklarını renklendiren kokina çiçeği vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Yeni yıl süslemelerinin vazgeçilmez simgesi kokina çiçeği, Muğla'da bu yılın en çok tercih edilen çiçeği oldu. Hem estetik görünümü hem de uzun süre bozulmadan kalabilen dayanıklı yapısıyla bilinen kokina, çiçekçi tezgahlarının başköşesinde yerini aldı.

Kentte yıllardır çiçekçilik yapan esnaf Şuayip Gül, bu yılki ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade etti. Kokinanın şehirdeki popülaritesinin son birkaç yılda hızla arttığını belirten Gül, "3-4 sene öncesine kadar Muğla kokinayı pek bilmiyordu. Ancak son zamanlarda satışlar inanılmaz arttı. Bu yıl, geçen seneye oranla çok daha fazla talep alıyoruz. İnsanlar artık yılbaşı dendiğinde ilk olarak kokina sormaya başladı" dedi.

Kokinanın zahmetli bir hazırlık sürecinden geçtiğini ve işçiliğine göre fiyatlandırıldığını ifade eden Gül, güncel fiyatlar hakkında da bilgi verdi. Tek bir dalın ya da oluşturulan demetin yoğunluğuna göre fiyatların değiştiğini söyleyen esnaf, "Demetlerimiz 500 liradan başlıyor, bin, bin 500 ve 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. Örneğin, dolgun bir kokina demetini bin 500 liradan satışa sunuyoruz" diye konuştu.

Müşterilerin kokinayı sadece sade haliyle değil, farklı çiçeklerle kombinleyerek de tercih ettiğini belirten Şuayip Gül, "Genelde müşterilerimiz kokinayı gül ile karışık almayı da seviyorlar. Biz de isteğe göre gül ve kokinayı karışık özel hazırlıyoruz. Hem hediye olarak hem de ev dekorasyonu için harika bir seçenek oluyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA