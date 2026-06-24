Haberler

Muğla'da 26 bin 653 yabancı ikamet ediyor

Muğla'da 26 bin 653 yabancı ikamet ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre 2024-2025 döneminde Muğla'ya 8 bin 139 kişi göç ederken, 6 bin 480 kişi ayrıldı. Net göç kazancı bin 659 kişi oldu. Yabancı uyruklularda net artış 2 bin 124 kişi olurken, Türk vatandaşlarında net göç kaybı yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024-2025 dönemi uluslararası göç istatistiklerine göre, Muğla net göç alan iller arasında yer aldı. İlin nüfusu 1 milyon 99 bin 547 olarak kaydedilirken, söz konusu dönemde Muğla'ya toplam 8 bin 139 kişi göç etti, 6 bin 480 kişi ise kentten ayrıldı. Verilere göre Muğla'ya gelen 8 bin 139 kişinin 4 bin 151'ini erkekler, 3 bin 988'ini kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde kentten ayrılan 6 bin 480 kişinin ise 3 bin 243'ü erkek, 3 bin 237'si kadın olarak kayıtlara geçti.

Muğla'nın net göç kazancı Bin 659 kişi

Gelen ve giden göç rakamları karşılaştırıldığında Muğla'nın net göç kazancı Bin 659 kişi oldu. Böylece kent, 2024-2025 döneminde nüfus hareketliliğinde pozitif bir tablo sergiledi.

Yabancı nüfus hareketliliği

TÜİK verilerine göre Muğla'nın toplam nüfusunun 1 milyon 72 bin 894'ünü Türk vatandaşları, 26 bin 653'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu. Muğla'ya göç edenlerin vatandaşlık durumuna bakıldığında, Bin 539 kişinin Türk vatandaşı, 6 bin 600 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu görüldü. Kentten ayrılanlar arasında ise 2 bin 004 Türk vatandaşı ve 4 bin 476 yabancı uyruklu bulunuyor.

Bu verilere göre Türk vatandaşlarında net göç kaybı yaşanırken, yabancı uyruklularda net göç artışı dikkat çekti. Türk vatandaşlarında net göç eksi 465 kişi olarak gerçekleşirken, yabancı uyruklularda net artış 2 bin 124 kişi oldu.

Göç artışında yabancı nüfus etkili oldu

Açıklanan rakamlar, Muğla'nın toplamda net göç alan bir il olduğunu ortaya koyarken, bu artışın büyük bölümünün yabancı nüfus hareketlerinden kaynaklandığını gösterdi. Kent, özellikle yabancı nüfus açısından cazibesini korurken, toplam net göçte Bin 659 kişilik artış kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı

Milyonların gözü önünde yaşandı! Canlı yayın bir anda kabusa döndü
Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! 'İntiharkolik' yine sahnede

Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi