Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Muğla genelinde yürütülen kamu yatırımlarının mevcut durumu ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konuların ele alındığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla AFAD il binası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların il müdürleri, kamu kurum amirleri ve yatırımcı kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2025 yılı itibarıyla il genelinde yürütülen ve planlama aşamasında olan kamu yatırımlarının güncel durumu değerlendirildi. Kurumlar, kendi sorumluluk alanlarına ilişkin projelerin sunumlarını gerçekleştirdi. Yatırımların ilerleyişi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri katılımcılarla paylaşıldı.

Vali Dr. İdris Akbıyık toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Muğla'mızın her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli projeler yürütülüyor. Bu yatırımların zamanında, planlı ve koordineli bir şekilde tamamlanması için kurumlar arası iletişimin güçlü olması büyük önem taşıyor. İl Koordinasyon Kurulu olarak bu süreci titizlikle takip ediyoruz."

Toplantıda ayrıca, kurumlar arası iş birliği gerektiren konular görüşülerek çözüm önerileri üzerinde istişareler yapıldı. Projelerde yaşanan gecikmelerin ve bürokratik aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler ele alındı. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MUĞLA