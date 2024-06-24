Muğla Gençlik Merkezi Gençleri Trabzon'da Doğa Kampına Gitti

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, yaz dönemi doğa kampı kapsamında Trabzon'a gitti.

Gençlik Kampı, Trabzon'a 55 km uzaklıkta, Düzköy İlçesi'ne bağlı Haçkalı Baba mevkiindeki kamp alanında gerçekleştiriliyor. Konaklamalar, kamp alanındaki ağaç bungalov evlerde yapılıyor. Kamp alanında gençler için yemekhane, mutfak, sentetik futbol sahası, badminton, basketbol ve voleybol oyun alanları mevcut. Gençler bir hafta boyunca kampta trekking, halk oyunları, drama, paintball, futbol, mini golf, badminton, voleybol ve basketbol gibi çeşitli etkinliklerle vakit geçirecek. Ayrıca, Çal Mağarası gezisi ve kaya inişi, Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü ve şehir gezileri de programda yer alıyor.

Kampçılardan Alpcan Dönmez, "İlk defa Trabzon'a doğa kampına katılacağım. Çok heyecanlıyım, burada farklı illerden arkadaşlarla bir araya geldik. Sanatsal ve sportif faaliyetlerle zamanımız çok iyi geçiyor. Bizlere bu imkanı tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA