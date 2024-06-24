Üye Girişi
Haberler

Muğla Gençlik Merkezi Gençleri Trabzon'da Doğa Kampına Gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, yaz dönemi doğa kampı kapsamında Trabzon'a gitti. Gençler bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle vakit geçirecek ve Trabzon'un turistik yerlerini gezecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, yaz dönemi doğa kampı kapsamında Trabzon'a gitti.

Gençlik Kampı, Trabzon'a 55 km uzaklıkta, Düzköy İlçesi'ne bağlı Haçkalı Baba mevkiindeki kamp alanında gerçekleştiriliyor. Konaklamalar, kamp alanındaki ağaç bungalov evlerde yapılıyor. Kamp alanında gençler için yemekhane, mutfak, sentetik futbol sahası, badminton, basketbol ve voleybol oyun alanları mevcut. Gençler bir hafta boyunca kampta trekking, halk oyunları, drama, paintball, futbol, mini golf, badminton, voleybol ve basketbol gibi çeşitli etkinliklerle vakit geçirecek. Ayrıca, Çal Mağarası gezisi ve kaya inişi, Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü ve şehir gezileri de programda yer alıyor.

Kampçılardan Alpcan Dönmez, "İlk defa Trabzon'a doğa kampına katılacağım. Çok heyecanlıyım, burada farklı illerden arkadaşlarla bir araya geldik. Sanatsal ve sportif faaliyetlerle zamanımız çok iyi geçiyor. Bizlere bu imkanı tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trabzon Gençlik Muğla Spor Yerel Spor Güncel Haberler

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title