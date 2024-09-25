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Muğla'daki Yat Atölyesinde Büyük Yangın

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Bodrum'daki bir yat atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'da yat atölyesi alevlere teslim oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yat atölyesinde çıkan büyük yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede yangın çıktı. İşletmenin yat mobilyalarını ürettiği atölyede çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın esnasında atölye içerisine patlama sesleri de duyuldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Alevler, büyüyerek ormanlık alana da sıçradı. Ekipler, atölyenin dört bir yanından alevlere müdahale etti. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan atölyede bir süre sonra yıkıldı. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Muğla'daki Yat Atölyesinde Büyük Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel

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