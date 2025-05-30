Muğla'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla-Aydın Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir araç direğe çarparak ikiye bölündü. Sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Direğe çarpan araç ikiye bölündü, havada asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA - Muğla-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik levhası ışıklarının bulunduğu direği devirerek havada asılı kalan araç ikiye bölündü.

Kaza Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan'a doğru hareket halinde olan Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç adeta ikiye bölünüp direkte asılı halde kaldı. Kazada yaralanan A.T., H.A. ve A.G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Söyü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Bakan Şimşek, ekonomi ve finans konusunda tartışılması gereken yeni konuya dikkat çekti

Bakan Şimşek ilk kez buna dikkat çekti
Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.