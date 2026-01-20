Haberler

Esnaflar dondurucu soğuğa karşı çareyi ateş yakmakta buldu

Güncelleme:
Meteoroloji uyarılarının ardından Muğla'da hava sıcaklıkları düştü. Menteşe'deki pazarcılar, dondurucu soğuğa karşı pazar girişinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muğla'da hava sıcaklıkları hızla düştü. Menteşe ilçesinde kurulan pazarda esnaf, dondurucu soğuğa karşı çareyi pazar girişinde ateş yakmakta buldu.

Bölge genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menteşe'de sabahın erken saatlerinde tezgah açan pazarcı esnafı, termometrelerde sıfırın altındaki saatlerde zor anlar yaşıyor. Menteşe'de 30 yıldır pazar esnaflığı yapan 55 yaşındaki Cengiz Karaağaç, kış aylarının kendileri için oldukça sert geçtiğini ifade etti. Tezgahının başında beklerken üşüdüklerini belirten Karaağaç, pazarın girişinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıklarını söyledi.

Karaağaç, yaşadıkları zorluğu anlatarak "Kış aylarında çok üşüdüğümüz için girişte bu ateşi yakıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımızla beraber burada toplanıp ateşin başında ısınıyoruz. Sadece biz değil, pazara gelen geçen vatandaşlar da ısınmak için ateşin başına geliyor" dedi. Pazarcı esnafının soğuktan korunmak için yaktığı odun ateşi, alışverişe gelen vatandaşların da durak noktası haline gelirken, özellikle sabah saatlerinde etkili olan ayaz nedeniyle zorlanan esnaf, gün boyu ateşi harlayarak hem ısınmaya çalışıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
