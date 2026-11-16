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Muğla'da Kandil Orman Parkı'nın 20 yıllık işletme hakkı için yeniden ihale yapılacak

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Muğla'da Kandil Orman Parkı'nın 20 yıllık işletme hakkı için yeniden ihale yapılacak
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kandil Konaklamasız Orman Parkı'nın 1,86 hektarlık alanı, 20 yıllık işletme hakkı için 11 Aralık 2026'da yeniden ihaleye çıkarılacak. Katılım olmadığı için kiralanamayan alan için yıllık muhammen kira 5 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Kandil Konaklamasız Orman Parkı'nın 1,86 hektarlık alanının 20 yıllık işletme hakkı için 11 Aralık 2026 tarihinde ihale düzenlenecek.

Menteşe ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Turnalı mevkisinde bulunan Kandil Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkı için 14 Kasım 2025'te de ihaleye çıkarılacağı duyurulmuş, söz konusu karar Gökova Ekolojik Yaşam Derneği'nin tepkisine neden olmuştu.

Dernek, parkın bulunduğu alanın 1'inci Derece Doğal Sit statüsünde olduğunu belirterek, ihale kararının Danıştay'ın 11 Aralık 2024 tarihli iptal kararıyla çeliştiğini savunmuştu. Alanda yapılaşma ve ticari faaliyetlerin mümkün olmadığını ileri süren dernek, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihalenin iptal edilmesi çağrısında bulunmuş, aksi durumda hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

İhaleye katılan olmaması nedeniyle işletme hakkı kiralanamamıştı.

Ancak Kandil Konaklamasız Orman Parkı için yeniden ihale ilanı yayımlandı. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından duyurulan ilana göre, 1,86 hektarlık alanın işletme hakkı 20 yıllığına kiraya verilecek.

Kapalı teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihalede yıllık muhammen kira bedeli 5 milyon 500 bin lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 11 Aralık 2026 tarihinde saat 11.00'de Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA
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