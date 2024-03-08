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Muğla'da Kadınlar Mermer İşçisi Olarak İhracat Yapıyor

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar, iş makinelerinde mermer keserek ekmeklerini taştan çıkartıyor. Kadın eli değen mermerler Fethiye'den 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kadınlar, yaptıkları işi sevdiklerini ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını belirtti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar iş makinelerinde mermer kesip ekmeklerini adeta taştan çıkartıyor.

Kadın eli değen mermerler Fethiye'de başta ABD olmak üzere 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kadınlar yaptıkları işi çok sevdiklerini ifade ederek; "Dünya kadınlar günü tüm kadınlarımıza kutlu olsun Biz işimizi layıkıyla yapıyoruz. Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Seydikemer'deki maden işletmesi kadın istihdamına özel önem verirken kadın işçilerin el işi göz nuru ile ürettikleri mermerler 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kadın eli değen mermerler Fethiye'den Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Singapur, Venezuela, Libya, Romanya, Almanya ve Belçika'ya İzmir Aliağa'dan sevk ediliyor. 14 kadın işçi çöpe gidecek mermerleri mozaik haline getirip büyük emek harcayıp çeşitli desenler oluşturuyor. Mermerleri kesip yıkayan ütüleyip satışa hazır hale getiren kadınlar ekmeklerini adeta taştan çıkartıp aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Gün boyu çalışan kadın işçiler mermer yıkama, ayıklama, temizleme ve paketleme gibi alanlarda erkek işçilerle birlikte çalışıyor.

2022 yılı vergi rekortmenliğinde Seydikemer ilçe birincisi olan şirketin seleksiyon uzmanı kalite kontrol şefi iki çocuk annesi Melek Şenay "7 yıldır bu işletmede çalışıyorum. 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bölge ve Türk ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu iş ağır bir iş ama ben ağır görmüyorum. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

İki çocuk annesi Hamiye Göksu ise "10 yıldır çalışıyorum, işimi çok seviyorum, üretime dönük faaliyet ile ülkemize döviz kazandırıyor. Aile bütçeme destek oluyorum. Kadınlar her işi yapar. Kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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