Muğla'da Açık Kapı'ya 7 Bin 491 Başvuru Yapıldı

Kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için kamu kurumları ile vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenmek amacıyla hizmet yürüten Açık Kapı'ya Muğla'da 2023 yılı içerisinde 7 bin 491 başvuru yapıldı.

Valiliğimiz ve Menteşe, Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye Kaymakamlıklarımızda hizmet veren Açık Kapı birimlerimizce gerek yüz yüze gerekse internet ve mobil uygulama kanalları üzerinden yapılan vatandaş başvuruları ilgili birimlere yönlendirilmiş ve sonuçlandırıldı.

2023 yılı içerisinde Açık Kapı sistemi üzerinden yapılan başvuruların bin 553'ü Milas, bin 252'si Bodrum, bin 11'i Fethiye, 984'ü Menteşe, 555'i Ortaca, 441'i Marmaris, 432'si Yatağan, 397'si Dalaman, 262'si Köyceğiz, 221'i Seydikemer, 193'ü Ula, 153'ü Datça, 37'si Kavaklıdere ilçelerimizden yapıldı.

Müracaatlar konusu bakımından değerlendirildiğinde yapılan başvuruların yüzde 73'ü sosyal yardım ve sosyal hizmetler başlığı altında yapılmıştır. Valilik hizmetleri, deprem, eğitim, çalışma ve sosyal güvenlik, yerel yönetimler, gıda, tarım ve hayvancılık, çevre şehircilik gibi hizmet başlıkları da başvuru yoğunluğunun oluştuğu konular arasında yer aldı.

7 bin 18 başvuru ile en çok başvurunun e-devlet kanalı üzerinden yapıldığı Açık Kapı'ya, 246 başvuru 'açikkapi.gov.tr', 5 başvuru mobil uygulama üzerinden yapılırken, 222 vatandaşımızın başvurusu ise Açık Kapı yetkililerince yüz yüze alındı.

Kadınların başvuru sayısı daha fazla

2023 yılında Açık Kapı sistemine toplamda 7 bin 491 başvurunun yapıldığı ilimizde en çok başvuru kadınlar tarafından yapılmıştır. 5 bin 31 başvuru kadınlar tarafından yapılırken, 2 bin 460 başvuru ise erkekler tarafından yapıldı.

2023 yılı içerisinde, Açık Kapı birimlerinin tanınırlığını ve işlevselliğini artırmak, vatandaşlarla birebir iletişime geçilerek Açık Kapı birimlerinin hangi amaçla çalıştığı, Açık Kapı'ya başvuru yolları ve takibi gibi hususlarda bilgilendirmek, halkla ilişkileri kuvvetlendirmek, vatandaşın talep ve önerilerini yerinde almak amacıyla Açık Kapı Şube Müdürlüğümüz ve beş ilçe Kaymakamlığımızda bulunan birimlerimizce ziyaretler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda köy ve mahalle sakinlerinin hanelerine, köy kahvehanelerine, camilere ve diğer sosyal alanlara gidilerek vatandaşlarımızca birebir görüşmeler sağlanmış ve başvuru oluşturmak isteyen vatandaşlarımızın talepleri alınarak Açık Kapı sistemine girişi yapılmıştır.

Vatandaşa yerinde ulaşma ve Açık Kapı sistemi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla merkez ve ilçelerimizde kadın buluşmaları düzenlenerek kadın kursiyerlerin bulunduğu merkezler ve kadın kooperatiflerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Ayrıca il merkezinde ve ilçelerimizde vatandaş yoğunluğunun olduğu meydan, park gibi alanlarda tanıtım stantları kurulmuş, pazar yerleri, kıraathaneler, çay ocakları gibi alanlara gidilerek Açık Kapı birimlerinin sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve başvuru oluşturmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları yerinde alınarak sisteme kaydedildi.

Yapılan faaliyetlerde, Açık Kapı sistemin ne olduğu, bizzat, web sitesi, mobil uygulama ve e-devlet üzerinden nasıl başvuru yapabilecekleri, yapılan başvuru sonucunu nasıl takip edebilecekleri anlatılmış ve "Açık Kapı, Milletin Kapısı" sloganıyla, şikayet, talep ve önerisi olan tüm vatandaşlarımızın dertlerine çözüm ortağı olabilmek için Açık Kapı Şube Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduğumuz belirtildi.

Depremzede vatandaşlar ziyaret edildi

6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaşandığı illerden ilimize gelerek yurtlar başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellere ve yurtlara yerleştirilen depremzede misafirlerimizin dışında; kendi imkanlarıyla ev tutan, ekseriyetle yakınlarının-tanıdıklarının evlerinde de misafir olan depremzede vatandaşımızın bulunduğu 66 haneye ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde, büyük kayıplar yaşayan ve bu travmatik süreçte her türlü desteğe ihtiyaç duyan depremzede vatandaşlarımızın özellikle kamu hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulmasında yardımcı olundu. - MUĞLA