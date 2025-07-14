Muğla 2024'te En Fazla Göçü İstanbul'dan Aldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Muğla en fazla göçü İstanbul'dan alırken, İstanbul'a en fazla göç Muğla'dan gerçekleşti. Antalya ve İzmir de göç alan diğer iller arasında yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Muğla'ya en fazla göç İstanbul'dan gerçekleşti. Muğla, İstanbul'dan 10 bin 023 kişi alırken, İstanbul'a Muğla'dan 5 bin 498 kişi göç etti.
Muğla, İstanbul'dan sonra en çok göçü İzmir 4 bin 019 kişi, Ankara 3 bin 838 kişi, Antalya 2 bin 113 kişi ve Aydın'dan 2 bin 445 kişi aldı.
Buna karşılık Antalya 259 kişi, Hatay 258 kişi ve Kahramanmaraş 125 kişi gibi bazı illerden Muğla'ya verilen göç, alınandan az oldu. Özellikle Antalya'dan Muğla'ya 2 bin 113 kişi gelirken Antalya'ya 2 bin 372 kişi geri göç etti.
"Muğla'nın en fazla göç verdiği iller"
TÜİK'in 2024 verilerine göre Muğla'dan en fazla göç İstanbul'a gerçekleşti. Yıl içinde 5 bin 498 kişi İstanbul'a, 3 bin 572 kişi ise İzmir'e taşındı. Bu iki büyükşehir, Muğla'dan göç alan iller arasında başı çekti. Muğla, aynı zamanda Antalya'ya 2 bin 372, Aydın'a 2 bin 280 ve Ankara'ya 2 bin 615 kişi gönderdi. - MUĞLA