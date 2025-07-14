Muğla 2024'te En Fazla Göçü İstanbul'dan Aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Muğla'ya en fazla göç İstanbul'dan gerçekleşti. Muğla, İstanbul'dan 10 bin 023 kişi alırken, İstanbul'a Muğla'dan 5 bin 498 kişi göç etti.

Muğla, İstanbul'dan sonra en çok göçü İzmir 4 bin 019 kişi, Ankara 3 bin 838 kişi, Antalya 2 bin 113 kişi ve Aydın'dan 2 bin 445 kişi aldı.

Buna karşılık Antalya 259 kişi, Hatay 258 kişi ve Kahramanmaraş 125 kişi gibi bazı illerden Muğla'ya verilen göç, alınandan az oldu. Özellikle Antalya'dan Muğla'ya 2 bin 113 kişi gelirken Antalya'ya 2 bin 372 kişi geri göç etti.

"Muğla'nın en fazla göç verdiği iller"

TÜİK'in 2024 verilerine göre Muğla'dan en fazla göç İstanbul'a gerçekleşti. Yıl içinde 5 bin 498 kişi İstanbul'a, 3 bin 572 kişi ise İzmir'e taşındı. Bu iki büyükşehir, Muğla'dan göç alan iller arasında başı çekti. Muğla, aynı zamanda Antalya'ya 2 bin 372, Aydın'a 2 bin 280 ve Ankara'ya 2 bin 615 kişi gönderdi. - MUĞLA