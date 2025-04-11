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Mudurnu'da Kar Yağışına Rağmen Esnaf Duaları Yapıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kar yağışına rağmen asırlardır süren esnaf duası geleneği devam etti. İlçede kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı ve ağaçlardaki meyveler soğuktan etkilendi.

Tarihi ilçede kar yağışına rağmen esnaf geleneği bozmadı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır süren esnaf duası geleneği kar yağışı altında yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, tarihi Mudurnu ilçesinde zaman zaman yoğun şekilde devam etti. Yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ağaçlardaki meyveler ve toprakta ekili mahsuller ise soğuktan yandı.

Öte yandan, Mudurnu'da asırlardır süregelen geleneksel esnaf duası, bu hafta kar yağışı altında yapıldı. İlçedeki tarihi Arasta Çarşısı'nda toplanan esnaf, dualar eşliğinde işlerinin hayırlı ve bereketli olması için temennide bulundu. Kar yağışının bölgede aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

"Meyvelerimiz çiçek açmıştı ama hepsi dondu"

Aşırı soğuk ve kar yağışı nedeniyle ağaçlardaki meyvelerinin yandığını söyleyen Murat Sulun "Baharı beklerken nisan ayında kar yağdı. Meyvelerimiz çiçek açmıştı ama hepsi dondu. Mart ayında beklerken nisan ayında böyle bir şey yaşadık. Bu gece çok soğuktu. Bu mevsimde biz bayağı bir sıkıntı yaşadık" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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