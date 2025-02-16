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Mudanya Yürüyüş Grubu, Doğada Yeni Yıl Yürüyüşüne Başladı

Mudanya Yürüyüş Grubu, Doğada Yeni Yıl Yürüyüşüne Başladı
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Mudanya Yürüyüş Grubu, 2025 yılına merhaba derken doğa yürüyüşlerine büyük bir coşku ile geri döndü. Karlı parkurlar eşliğinde gerçekleştirdikleri 14 kilometrelik yürüyüşte, katılımcılar hem doğanın tadını çıkardı hem de fiziksel zorlukların üstesinden geldiler.

Mudanya Yürüyüş Grubu, kısa bir aranın ardından doğa yürüyüşlerine büyük bir enerji ve heyecanla geri döndü. Soğuk hava şartlarına rağmen parkurlarını tamamladı.

Grubun 2025'teki ilk yürüyüşü, Yumurtatepe'den Trilye'ye doğru muhteşem bir rotada gerçekleşti. Yürüyüşe 15 kişilik bir grup katıldı. Ersin Oğuz liderliğinde sabah erken saatte Yumurtatepe'den başlayan yürüyüş, Trilye'de sona erdi. Rehber M. Emin Düzgündikiş'in yönlendirmesiyle, 14 kilometrelik orta zorluktaki parkurda yolların yer yer karlı olması yürüyüşe ayrı bir keyif sundu.

Katılımcılar, karın güzelliğini ve doğanın tadını çıkarırken, aynı zamanda zorlukların üstesinden gelmenin keyfini yaşadı. Grup, 2025'in ilk yürüyüşünü başarıyla tamamladıktan sonra, yürüyüşlerin tekrar başlamasına ve 15 günde bir düzenlenmesine karar verdi. Grup lideri Ersin Oğuz, "Doğa yürüyüşleri, hem fiziksel sağlığımızı korumak hem de ruhumuzu dinlendirmek için harika bir fırsat. Mudanya Yürüyüş Grubu olarak, doğayla iç içe olmak ve bu güzellikleri keşfetmek bizim için büyük bir mutluluk. Yürüyüşlerimizi 15 günde bir gerçekleştireceğiz" dedi.

Oğuz, yürüyüşlerin Mudanya ile sınırlı kalmayacağını, Mudanya'nın doğal güzelliklerini tanıtmak ve ilçenin bilinirliliğini artırmak amacıyla Bursa'nın çeşitli yerlerine de yürüyüşler düzenleyeceklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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