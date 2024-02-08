Mudanya'da toprak kaymasıyla ilgili tedbirler alındı

Mudanya ilçesindeki toprak kaymasıyla ilgili tüm tedbirlerin alındığını bildiren inşaat firması yetkilileri, "İnşaat için faaliyet değil sadece güvenlik için fore kazık, 100 santimetre çap ve 17 metre derinlikte ve betonarme perde uygulaması yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Belirtilen 2 parselin de müteahhitti aynı firmadır. Dolayısı ile firmanın kendi kendine zarar vermek gibi bir durumu düşünülemez. Sahada inşaat faaliyet değil, sadece güvenlik için fore kazık 100 santimetre çap ve 17 metre derinlikte ve betona me perde uygulaması yapılmaktadır Bu uygulamalarda üniversitesi onaylı proje ve raporu doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca inklometre kuyuları parselde açıktır Zemin hareketleri milimetrenin onda biri hassasiyetle ölçülmektedir Parsellerin zemin etütleri onaylıdır." - BURSA