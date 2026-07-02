Başkan Sadıkoğlu, konteynerdeki işletmelerin sesi oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, boşaltılması istenen konteyner işyerleri için ek süre talep etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında düzenlenen iş insanlarıyla istişare toplantısına katılarak esnafın, tüccarın ve sanayicinin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda konteyner iş yerlerine gönderilen tahliye tebligatlarının oluşturduğu mağduriyeti dile getiren Başkan Sadıkoğlu, "Depremin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bugün hala birçok işletmemiz 21 metrekare konteynırlarda ve geçici iş yerlerinde yetersiz fiziki şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor. Malatya'mızı terk etmeyen ve var olma mücadelesini sürdüren tüm iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Ancak bu günlerde üyelerimizden bize ulaşan en önemli sorunların başında konteynerlerin tahliyesi geliyor. İş yerlerinin yapılması elbette sevindirici, fakat birçoğu daha teslim edilmeden, konteynırlara tahliye tebligatları gönderilmesi mağduriyetlere sebep oluyor. İşyeri teslim edilmeyen esnafımız nereye gidecek? Kiraya çıkmak istese kiralar da çok yüksek. İstenilen kira bedelleri birçok esnafımızın altından kalkamayacağı seviyelerdedir. Depremde her şeyini kaybeden bir işletmenin bugün çok yüksek kira yüküyle ticaret yapmasını beklemek gerçekçi değildir. Kira konusunda Valiliğimiz başta olmak üzere, ilgili kurumlarımızın mutlaka yeni düzenlemeler yapması gerektiğine inanıyoruz. Konteynerlerin tahliyesi için ek süre talep ettiğimizi belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, toplantı da ayrıca yıkım sürecine giren sanayi sitelerinde faaliyet yürüten iş yerlerinin sorun ve beklentileriyle sürekli hale gelen elektrik kesintilerinin esnafa ve üreticiye verdiği zarar gibi öncelikli güncel başlıkları da dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı