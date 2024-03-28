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MSKÜ Öğrencileri İçin Spor Tesislerinde İftar Programı Düzenlendi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenciler için Sıtkı Koçman Spor Tesisleri Futbol Sahasında iftar programı düzenlendi.

Programa; MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün ile Prof. Dr. Deniz Ülgen, Genel Sekreter Vekili Çetin Haliloğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

MSKÜ'de eğitim-öğretim gören öğrencilerin eğitimlerine ve bütçelerine destek olunması amacıyla imzalanan protokol kapsamında; Merkez Kampüste yer alan Merkez Yemekhanede, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün, günde bir öğün olacak şekilde öğrencilerin iftar yemeği Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın yaşandığı Ramazan ayında öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Ramazan ayı bereketli bir aydır. Birliği ve kardeşliği en derinden hissettiğimiz bu ayda öğrencilerimizin bütçesine katkı sağlamak; onları iftar sofralarında bir araya getirmek için çalışmalar yürüttük. Ramazan ayı boyunca kampüs içinde yer alan yemekhanelerde iftarını yapan öğrencilerimizle bu kez Spor Tesislerinde yer alan Futbol Sahamızda bir araya geldik. Havaların da ısınmasıyla baharın gelişini bir kez daha karşıladık. Ramazan ayının bereketli geçmesini temenni ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öğrencilerle birlikte yer sofrasında yapılan iftar programı İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dua etmesiyle son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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