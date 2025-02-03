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MSKÜ Aşçılık Programı Öğrencileri Uluslararası Yarışmadan Büyük Başarı ile Döndü

MSKÜ Aşçılık Programı Öğrencileri Uluslararası Yarışmadan Büyük Başarı ile Döndü
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Uluslararası Aşçılık Yarışması'ndan 9 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü. Öğr.Gör.Dr. Yusuf Yiğit, öğrencilerin özverili çalışmalarını vurguladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Aşçılık Yarışması'ndan başarıyla döndü. Öğr.Gör.Dr. Yusuf Yiğit yönetiminde yarışmaya katılan ekip, 9 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Muğla'yı gururla temsil etti. Ayrıca, Türkiye birincilik kupası ve Türkiye üçüncülük kupası olmak üzere toplam 2 kupa ile döndü.

Yılın En İyi Tavuk Yemeği kategorisinde Emel Karaman, altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Yılın En İyi Üniversitesi kategorisinde Tuğba Aygün, Emel Karaman ve Nurten Barış, altın madalya alarak rakiplerini geride bıraktı. Yöresel Yemekler kategorisinde Emine Güney, Tuğba Aygün, Restoran Ana Yemek kategorisinde Yiğit Karaağaç, Kuzu Yemekleri kategorisinde Furkan Bağatır, Balık Yemekleri kategorisinde Yiğit Gençbostan rakiplerini geçerek altın madalya kazandı.

Gümüş madalya kazanan isimler, Recep İpek (Balık Kategorisi), Ahmet Uğur Karataş (Tatlı Tabağı), Furkan Çıkaray (Makarna) olurken, Bronz madalya kazanan isimler ise Zeliha Sena Gülsoy (Tatlı ve Makarna), Eda Kızılkaya (Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle) oldu.

"MSKÜ aşçılık alanında güçleniyor"

Elde edilen başarının ardından açıklama yapan Öğr.Gör.Dr. Yusuf Yiğit, öğrencilerin zor şartlar altında büyük bir özveriyle çalıştığını ve MSKÜ Aşçılık Programı'nın Türkiye'de adından söz ettiren bir noktaya ulaştığını belirtti. Yiğit, "Bu tür uluslararası yarışmalar, öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini artırıyor. Datça'da eğitim verdiğimiz günden bu yana sayısız ödüle imza attık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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