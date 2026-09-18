Motorin zamları araç ve traktör satışlarını etkiledi: 'Dizel aracımı, traktörümü satacağım alan yok'

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör ve araba galericileri mazot fiyatından dolayı satış yapamamaktan dert yandı. Alım satım işi yapan bir yurttaş, "Mazot zamları satışları etkiledi. Çiftçiye de zarar bize de zarar. Dizel arabalara rağbet bitti" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dizel araç ve traktör satışlarını etkiledi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör ve dizel araç satışı yapan galericiler artan mazot fiyatlarıdan dolayı ne araç alabildiklerini ne de satabildiklerini ifade etti.

Traktör alım satımı yapan bir esnaf, şunları söyledi:

"Mazot zamları bizi çok etkiliyor. Öncelikle çiftçiyi çok etkiliyor çiftçiyi etkilediğinden bize de çok etkisi oluyor. Devletimizden buna bir çözüm bulmasını istiyoruz, bize yardımcı olmasını istiyoruz. Traktör satıyoruz, çiftçi bize satmaya çalışıyor biz de çiftçiye satmaya çalışıyoruz. Mazot zamları yükselince onun etkisi oldu. Bunun bir sıkıntısı oldu. Borcunu ödeyemiyor adam mazot fiyatları yükselince tarlasını süremiyor otomatik olarak etkiliyor, her kesimi etkiliyor. Mazotun yükselmesi her kesimi etkiliyor. "

"ÇİFTÇİ KAYBOLDU, ÖLDÜ"

Bir galerici de akaryakıt zamlarının işlerini etkilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mazot zamları satışları etkiledi. Çiftçiye de zarar bize de zarar. Dizel arabalara rağbet bitti. Vatandaş tedirgin ondan sonra tepkili. Benzinli soruyor LPG'li soruyor araba. Onları tercih ediyorlar. bende iki tane dizel araba var hiç soran yok. Ben de dizel araba almıyorum, müşteri almazsa ben niye alayım ki, benim işim bu. İşler durgun eskisi gibi değil. Akaryakıt fiyatları artınca bizim satışlarda durdu, vatandaşta tedirgin pek tercih etmiyor."

Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren bir yurttaş, "Çiftçi kayboldu yok, öldü. Tarla sürmüyoruz yok ne tarlası hep vazgeçti millet, yer fıstığını sökmedi tarlada kaldı. Traktör satsak borcumuzu hiç ödemez, onu da alan yok, alıcı hiç yok" diye konuştu.

"HER ŞEY ALDI BAŞINI GİDİYOR"

Diğer bir çiftçi ise şunları kaydetti:

"Tarlayı kiraladık, tarladan vazgeçeceğiz. Adamlara kapora verdik kaporadan da vazgeçeceğiz. Traktörümü satacağım alan yok, bindiğim dizel aracımı satacağım alan yok. Tüplü arabaya döneceğiz dizel kullandığımız araçları alan yok. Mazottan dolayı satacağız mazot şu an 102 lira. Geçen yıl yer fıstığını bin liraya çektirdik, şu an 2 bin lira istiyor. Geçen yıl elekçi 4 bin liraya saatini çekmişti, şimdi 8 bin lira istiyor. Her şey iki katına katladı. Geçen yıl yer fıstığını 45 liraya verdik, şu an fıstığa 65 lira veriyorlar, üç aylık vadeli. Her şey aldı başını gidiyor."

Kaynak: ANKA