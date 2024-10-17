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Motokuryeler İstanbul'da Kayropraktik Tedavi Aldı

Motokuryeler İstanbul'da Kayropraktik Tedavi Aldı
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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motokuryeler, uzun süre motosiklet kullanmanın neden olduğu ağrılar için İstanbul'da kayropraktik tedavi gördü. Tedavi sonrası birçok motokurye, bel, sırt ve boyun ağrılarının azaldığını belirtti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motokuryeler, İstanbul'da kayropraktik tedavi gördü. Motosiklet üzerinde uzun süre seyir halinde kalan motokuryeler, vücutlarında birçok bölgede ağrı yaşayabiliyor. Kuryeler, kayropraktik tedavi sonrası yaşadıkları ağrıların giderildiğini söyledi.

Motosiklet üzerinde uzun süre seyir halinde kalan motokuryeler bel ve sırt ağrısı yaşayabiliyor. Bazı kuryeler kaskın ağırlığından dolayı boyun ağrısı da çekebiliyor. Buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları yaşayan motokuryelerin, omurga ve eklemlerindeki ağrıları ve fonksiyonel bozuklukları kayropraktik tedavi yöntemi ile giderilebiliyor.

Adana, İzmir, Bursa gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Vigo motokuryeleri, İstanbul Şişli'deki bir tıp merkezinde kayropraktik tedavi gördü. Motokuryeler tedavi sonrası omurga ve eklemlerindeki ağrıların giderildiğini ve rahatladıklarını söyledi.

"Kuryelere eve gittikleri zaman boyun, sırt ve bel egzersizleri yapmalarını öneriyorum"

Kayropraktik Uzmanı Berkay Akça, motokuryelerin uzun süre kask taktıklarından dolayı boyun ağrısı çekebildiklerini söyleyerek, "Bazı kuryeler ilerleyen dönemde boyun fıtığı da olabiliyorlar. Aynı zamanda uzun süre motosiklet üzerinde oturdukları için de genelde bel ağrısı yaşıyorlar. Bu tarz sorunları yaşayan kuryelere sık mola vermelerini önerebilirim. Mola zamanlarında kasklarını çıkartıp dinlenmeleri gerekir. Eve gittikleri zaman boyun, sırt ve bel egzersizleri yapmalarını öneriyorum. Aynı zamanda fizik tedavi veya kayropraktik tedavi alabilirler. Ağırlıkları squat pozisyonunda kaldırmalarını ve her iki elde eşit ağırlık olmasına dikkat etmelerini öneriyorum" dedi.

İzmir'den gelen motokurye Serkan Tabak, "Gün içinde fazla enerji harcadığımızdan dolayı şirketimiz bize bir tedavi yaptırdı. Motosiklet üzerinde araçlar bizi sıkıştırabiliyor. Araçların daha dikkatli olmasını ve bizleri görmesini istiyoruz. Motosiklet üzerinde uzun süre seyir halinde kaldığımdan dolayı günün son saatlerinde bel ve sırt ağrısı çekiyorum. Bugünkü tedaviden sonra çok rahatladım. Bu uygulamanın diğer şirketlere de örnek olmasını istiyorum. Mesleğimi ve motosiklet kullanmayı seviyorum" dedi.

Bursa'dan geldiğini söyleyen motokurye Mesut Bayram, "Motosiklet kullanırken günün son saatlerine yakın bel ve omuz ağrısı çekebiliyorum. Tedavi sonrası çok rahatladım. 15-16 yıldır motosiklet kullanıyorum ve mesleğimi seviyorum" şeklinde konuştu.

Adana'dan gelen motokurye Sinan Akar ise "Uzun süre kask taktığımızdan dolayı bazı ağrılar çekebiliyoruz. Bugün bir tedavi gördük. Tedavi sonrası vücudumuz gevşedi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet istanbul Türkiye

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