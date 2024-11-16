Üye Girişi
Haberler

Mono Steel, Çalışan Motivasyonunu Artırmak İçin Yemek Etkinliği Düzenledi

Mono Steel, Çalışan Motivasyonunu Artırmak İçin Yemek Etkinliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mono Steel, çalışan motivasyonunu artırmak ve takım ruhunu güçlendirmek amacıyla bir yemek organizasyonu düzenledi. Etkinlik, çalışanlar arasında birliktelik ve pozitif atmosfer yaratmayı hedefledi.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Mono Steel, çalışan motivasyonunu artırmak ve takım ruhunu pekiştirmek gayesiyle fabrikasının bahçesinde tüm personele yönelik yemek organizasyonu düzenledi.

Türkiye'de çelik sektörünün dikkat çeken markası Mono Steel, Ferizli ve Söğütlü'deki personelleri için düzenlediği yemek etkinliği ile çalışanlarına hem moral dolu bir gün yaşattı hem de iş birliği ve takım ruhunu güçlendirme hedefini pekiştirdi. Fabrika bahçesinde yapılan bu özel etkinlikte çalışanlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek keyifli bir gün geçirdi. Birliktelik ve motivasyon odaklı bu organizasyon, çalışanlar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflerken, aynı zamanda çalışanlarına verdiği değerin de altını çizdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin iş yerindeki atmosferi pozitif yönde etkilediğini ve çalışma enerjilerini artırdığını belirterek, yönetime teşekkür etti. Mono Steel Kurucu Ortağı ve CEO'su Mustafa Toprakçeken, çalışan motivasyonunu artıran ve takım ruhunu destekleyen benzer etkinliklerle daha güçlü bir çalışma ortamı oluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Etkinlik, çalışanların moralini artırmak ve takım ruhunu güçlendirmek için düzenlenen sosyal etkinliklerden biri olarak öne çıkarken, Mono Steel'in çalışan odaklı yönetim yaklaşımını da gözler önüne serdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

 Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

İstismar iddialarının odağındaki baba ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.