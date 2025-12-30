Milli Judocu Hatice Nur Göktaş, İl Müdürü Demir ile bir araya geldi

Haberler

Bilecikli milli judocu Hatice Nur Göktaş, antrenörü ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya gelerek antrenman süreci ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik milli sporcusu ve Trabzon Türkiye Olimpiyat Merkezi'nde (TOM) judo çalışmalarını sürdüren Hatice Nur Göktaş, antrenörü Serkan Can ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada milli sporcu Hatice Nur Göktaş'ın antrenman süreci ve hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, judo branşında yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, milli sporcumuza ve antrenörüne başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

