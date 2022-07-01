Milli Eğitim Bakanı Özer Sivas'ta LGS sınavında tam puan alan öğrencileri tebrik etti - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer Sivas'ta LGS sınavında tam puan alan öğrencileri tebrik etti

AA - Halife Yalçınkaya - Yerel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sivas'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman'ı telefonda kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sivas'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman'ı telefonda kutladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, başarılı öğrenciler Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman'ı makamında ağırladı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i telefonla arayarak öğrencilerle görüştürdü.

Bakan Özer, gösterdikleri üstün başarı için öğrencileri tebrik etti.

Belediye Başkanı Bilgin de "Sivas'ta eğitim noktasında verilen katkıların boşa gitmediğini kendileri gösterdi. İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemize, milletimize güzel hizmet edeceklerinden eminim. Zorlu süreçte yanlışsız tam puan alarak büyük başarıya imza attılar." ifadelerini kullandı.

Bu arada TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da öğrencilerle telefonda görüştü.

Yılmaz, "Öğrencilerimizi başarılarından dolayı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bize bu gurur yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Üstümüze düşen ne görev varsa yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Halife Yalçınkaya - Yerel

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