Milletvekili Özhan'dan İHA'ya Ziyaret ve Yatırım Değerlendirmesi

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Özhan'a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve partililer eşlik etti.

Milletvekili Özhan, İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelerek, kentte devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Adıyaman Devlet Hastanesi, Besni Çevre Yolu ve Besni-Terbizek Yol Ayrımı Kavşağı gibi önemli projelerle ilgili bilgi paylaşan Özhan, bu yatırımların Adıyaman'ın gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ayrıca, İhlas Haber Ajansı'nın yerel ve ulusal düzeyde yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Özhan, "İHA'nın bölgedeki gelişmeleri tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktardığını görüyoruz. Başarılı habercilik anlayışınız için sizleri tebrik ediyorum" dedi.

İHA Muhabiri Cihan Kizir ise Milletvekili Özhan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, basın ve siyaset dünyası arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. - ADIYAMAN