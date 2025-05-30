Mihalıççık'ta Zirai Don, Buğday ve Arpa Üretimini Olumsuz Etkiledi

Mihalıççık'ta Zirai Don, Buğday ve Arpa Üretimini Olumsuz Etkiledi
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde zirai don nedeniyle buğday ve arpa üretiminde önemli kayıplar yaşandı. Çiftçiler, verim kaybının ciddi boyutlara ulaştığını ve fiyat belirsizliği ile karşı karşıya olduklarını aktardı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki bazı mahallelerde zirai don nedeniyle buğday ve arpa üretimi önemli ölçüde zarar gördü.

Mihallıççık ilçesine bağlı Karageyikli köyünde çiftçi olan Türk Arslan, zirai don ve sam yeli nedeniyle buğday ve arpa üretiminde büyük kayıp yaşadığını aktardı. Çiftçi Arslan, toplam 250 dekar buğday ve 300 dekar arpa alanında zararın yarı yarıya olduğu belirtilirken, çevre köylerin de benzer şekilde etkilendiği ifade etti. Dönüm başına 600 kilo ürün beklerken, verimin 200-250 kiloya düştüğünü, hatta daha az olabileceğini dile getiren Arslan, geçen yıl arpayı kilosu 7 TL'den, buğdayı 8,5 TL'den satarken bu yılki fiyatlar konusunda belirsizlik yaşadığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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